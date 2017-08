Ce face o adevarata senorita in timpul verii

Deja ne aflam in plina vara, canicula ne inconjoara in fiecare zi si fiecare dintre noi doreste sa se retraga intr-un loc racoros. Ce face o adevarata senorita in timpul verii? Te poftesc sa citesti cele ce urmeaza.

1. Bea multa apa plata… Nu foarte rece pentru a evita pericolul unei raceli de toata frumusetea care te obliga sa stai in casa cand toti ceilalti merg la strand. Stim ca circula in popor regula cu 2l de apa pe zi, insa nu toate organismele au nevoie de atata apa pentru a fi hidratate, la fel de bine cum altele au nevoie de mult mai multa. Asa ca, fiecare senorita va sti ce-i mai bine pentru corpul ei si va bea destula apa pentru a se mentine hidratata.

2. Foloseste o crema protectoare cu un grad ridicat de protectie solara oriunde face plaja pentru a evita posibile arsuri solare sau chiar cancerul de piele. Recomandata ar fi o crema cu un SPF peste 15 – protectie de nivel mediu impotriva a 94% din radiatii. Un SPF peste 30 indica un nivel inalt de protectie, iar un SPF de 50 te-ar proteja de 98% din radiatiile solare. In functie de buget, o senorita responsabila va purta cu ea in geanta mereu o crema protectoare si o va folosi si inainte de a iesi din casa, nu doar la plaja, pe marginea piscinei sau a marii.





3. Poarta o palarie cu boruri largi si rochii maxi . Daca se doreste respectarea sfatului doctorilor, hainele vor fi albe sau in tonuri pastelate, iar daca se doreste respectarea sfatului trendmakerilor, atunci se vor purta rochii maxi cu imprimeuri florale sau tribale in culori cat mai pronuntate si vii. Palaria cu boruri largi este atat şic cat si foarte utila sanatatii asa ca vei imbina utilul cu placutul.

4. Mananca multe legume si fructe si inlocuieste prajelile si mancarurile grele cu salate. Chiar daca poate ti-e greu sa te desparti de piure-ul cu friptura sau cartofii prajiti si hamburgerul de la MC Donalds, vara e momentul potrivit sa treci pe o masa formata mai mult din legume neprelucrate si fructe proaspete. Iti poti alege tu singura ce fructe iti plac sau chiar ce legume sa contina salata ta. Nu vorbim despre diete acum, ci despre un stil de viata adoptat din proprie initiativa pentru ca vrei sa fii sanatoasa si plina de viata. In plus, corpul tau, draga senorita, va arata mult mai bine si vei putea sa te mandresti cu acel costum de baie recent cumparat la care ravneai demult.

5. Se distreaza pentru ca e in vacanta. Macar acum, dupa un an intreg de teste, teze sau examene, merita sa te rasfeti cu momente de neuitat alaturi de prieteni, familie sau iubit intr-o locatie departe de oras care sa te relaxeze.