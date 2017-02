Cateva trucuri sa inlaturi ‘fata de dimineata’ cu cea obisnuita

Cum poti sa stralucesti de dimineata cand te trezesti cu pungi la ochi, obraji rosii sau urme de perna pe fata? Aceasta fata denumita si ‘fata de dimineata’ este o problema disperata a multora dintre noi si spre norocul nostru are o rezolvare la indemana oricui…

De fiecare data am o oroare cand suna ceasul si trebuie sa cobor jos din pat, sa merg pe bajbaite sa pun fierbatorul pe foc pentru cafea si apoi in cele din urma sa ma pregatesc pentru serviciu. Ma apropii de fiecare data cu teama de oglinda de la baie si ma apuca toti nervii cand imi vad fata botita inainte de a aplica make-up. Desi dorm suficiente ore pe noapte, odata cu dimineata ochii mititei si obrajii rosii-umflati imi ranjesc in fata prin oglinda. Fetei mele normale, ascunsa undeva sub aceste straturi, ii ia aproximativ o ora pentru a-si reveni sau undeva pana la 15 minute in zilele cele mai norocoase.

Stiu sigur ca nu sunt singura in lupta cu ‘fata de dimineata’- cand te trezesti si parca n-ai fi tu. Dar de ce ni se intampla asta?

Pe timpul noptii, fata noastra suporta o serie de procese care sunt direct proportionale cu cantitatea si calitatea somnului si care in cele din urma vor determina cum aratam a doua zi. Atunci cand avem un somn linistit, corpul nostru este paralizat insa creierul functioneaza la capacitate maxima, iar celulele din organism intra in proces de regenerare, in acest mod ajutand la refacerea fetei, imbunatatesc nivelul de colagen si inlatura toxinele. Un somn agitat sau mancatul destul de tarziu si chiar alcoolul inainte de culcare nu ajuta corpul sa se detoxifice complet, insemnand ca e cat mai probabil ca dimineata sa te trezesti cu ‘fata de dimineata’.

Faptul ca dormim pe orizontala si ne pierdem gravitatea din timpul zilei va determina ca excesele de lichide sa se adune in tesuturile moi. Zona ochilor este de obicei afectata din cauza numeroaselor vase de sange care se ascund sub stratul subtire de piele. Fara gravitate care sa ajute cu drenajul din timpul noptii, ochii nostri se vor trezi de dimineata cu pungute atasate .

Fata botita cu urme de perna pe ea este de asemenea foarte des intalnita dimineata la oglinda. Aceste riduri apar in functie de pozitia in care dormi si de modul in care obrajii tai sunt zdrobiti in perna. De vreme ce ridurile obisnuite sunt orizontale, ridurile formate de somn sunt de obicei verticale si dormitul in aceeasi pozitie adanceste aceste linii. Aceste riduri formate de perna apar si din cauza deshidratarii pielii pe timpul noptii, chiar si culoarea e diferita dimineata, daca te trezesti alba ca varul e probabil din cauza unei circulatii proaste sau a apei insuficiente din organism.

Odata cu imbatranirea, revenirea ‘fetei de dimineata’ consta intr-un timp mai indelungat si de aceea o ajutam cu produse hidratante care sa ne readuca prospetimea pielii. Numerosi dermatologi recomanda crème ce contin acid hialuronic ce ajuta la hidratarea pielii si totodata recomanda schimbari in alimentatie pe timpul serii-fructele si vegetalele mancate seara ajuta la echilibrarea apei in organism. Pungutele de la ochi pe care le avem dimineata pot fi evitate pozitionandu-ne capul usor mai sus decat restul corpului, si e ideal sa ne incepem ziua cu putin sport care sa ne puna sangele in miscare si sa umple ridurile de peste noapte.

Sunt femei care se mandresc si sunt multumite cu fata lor de dimineata, asa numite norocoase imi place sa le numesc, caci noi celelalte ne trezim in fiecare dimineata cu fata pe care vrea somnul sa ne-o aduca. Si crede-ma are fete diferite pentru fiecare.