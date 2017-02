Esti o femeie activa care se declara multumita de cele realizate pana in prezent, asezata la casa ei, doi copii si multi prieteni adevarati fara de care viata s-ar numi chiar monotona. Uneori adaugi putin condiment rutinei zilnice si ad-hoc te hotarasti sa organizezi mici petreceri la tine acasa, bineinteles ajutata de toata gasca care iti va intinde o mana de ajutor la gatit, la achizitionat bauturile, la organizarea jocurilor, la culcatul copiilor etc. si nu e exclus ca prin tragere la sorti sa fii si investita cu functia de lider al acestei petreceri. Suna exact ceea ce-ti doreai si chiar iti place acest rol, insa cum te vei bucura de fiecare minutel alaturi de cei dragi, cand tu trebuie sa faci mereu ‘naveta’ la baie pentru ‘treaba mica’? Si doar nu esti insarcinata, dar de ce patesti acest lucru?

Chiar daca ai trecut cu vederea aceasta problema a sanatatii tale, e timpul sa-ti dai seama ca nu trebuie s-o mai lungesti, ci sa mergi la un specialist pentru a te verifica daca suferi sau nu de cistita. Cistita este o inflamatie a vezicii urinare cauzata de bacterii gen Escherichia coli sau de Candida Albicans. Printre simptomele cistitei se regasesc bineinteles mictiunile frecvente, dureri la nivelul abdomenului inferior sau culoarea tulbure a urinei. Cele mai frecvente infectii urinare apar in mod deosebit la femei si daca nu sunt tratate ele se poate agrava si se pot transmite la nivelul rinichilor ducand la complicatii gen insuficienta renala cronica.

Desigur ca exista numeroase tratamente pentru cistita, insa cel mai bine ar fi sa va orientati atentia spre tratamente naturiste bazate pe plante si fructe care vin sub forma de pliculete ce se beau seara inainte de culcare. Un astfel de tratament sunt suplimentele alimentare de la No Cist pe baza de extract de merisoare si mesteacan ce au rol atat in preventia cistitei, cat si in tratarea cistitei acute, ajutand corpul sa inlature aceasta afectiune si sa nu mai reapara. Chiar daca e tentant si dureaza poate mai putin, tratamentul cu antibiotice poate sa faca mai mult rau decat bine si uneori are efecte secundare facand ca bacteria sa devina rezistenta la tratamente.

Si pentru a te pune din nou pe picioare si de a deveni tu, cea de dinainte, nelipsita din iuresul actiunilor de acasa sau de la serviciu, trebuie intai sa te tratezi si dupa aceea sa previi, fiind cu bagare de seama la igiena intima si infectiile urinare asociate acesteia, spalandu-te in zona inghinala cu sapun intim No Cist din extracte de plante medicinale: merisor, musetel, galbenele, fara parabeni si fara SLS/SLES. Acest tip de sapun are rolul de a tine la distanta formarea mediului bacterian si ajuta la hidratarea, calmarea si echilibrarea florei bacteriene din zona intima.

Pe langa igiena intima deosebit de importanta din fiecare zi, incearca sa te hidratezi band 2 litri de lichide pe zi, poarta lenjerie lejera din bumbac, evita transferul de bacterii din zona anala spre cea urinara atunci cand mergi la toaleta si nu sta cu picioarele desculte pe gresie.