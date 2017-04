Prietene la distanta? Pfff…multe dintre voi ar putea afirma ca odata ce intervine distanta, adio si prietenie intrucat ‘ochii care nu se vad se uita’.

Ultima data cand am vorbit cu doua dintre cele mai bune prietene ale mele a fost cu privire la protestele din tara noastra, cand lumea a iesit in strada si au inceput sa curga instant comentariile siropoase pe toate canalele social media. Atunci mi-am spus punctul de vedere lor, celor mai bune prietene, dupa care bineinteles am discutat mai pe larg in vacanta pe care am petrecut-o impreuna in Grecia.

Dar cam atat…cateodata trec zile, saptamani pana cand abia daca ne spunem cateva cuvinte sau ne rezumam la comicele emoticons. Desigur, cand ne intalnim e ca si cum timpul ar fi stat in loc pentru fiecare dintre noi si incepem, pe rand, a ne povesti intamplarile. La inceput credeam ca distanta nu va sta deloc intre prietenia noastra, si chiar vorbeam zilnic, insa nu a fost mereu asa, fiecare fiind ocupata cu viata de zi cu zi. Si sincer in loc sa vorbim de 10 ori pe zi despre chestii diverse, uneori inutile, vorbim mai rar si curpindem esentialul si de fapt ceea ce conteaza.

Astfel, privind in urma la anii petrecuti departe de unele dintre prietenele mele si intalnirile sporadice de una-doua ori pe an, ma face sa ma gandesc ca uneori distanta nu e chiar asa de rea. Nu pot nega faptul ca nu-mi este dor de zilele cand ieseam cu toatele de la serviciu si ne dadeam intalnire la cinema sau la o cafea. Mi-e dor cand o ora cu fetele se transforma de fapt in trei ore pline care habar n-aveam cum se duceau.

Insa pot spune ca si vorbitul la distanta nu e deloc rau, intre timp fiecare se concentreaza pe munca si familie, iar cand vine timpul sa ne revedem avem parte de mult mai multa distractie. Stii cat de diferite sunt persoanele in vacanta? Mai relaxate, calme, dornice de aventura, toate acestea multiplicate de cel putin patru ori pentru ca nu ne-am vazut de foarte mult timp.

Acum, la fiecare intalnire de-a noastra incercam sa ne rezolvam problemele cum numai un grup de femei ar putea-o face pe durata a multor dezbateri. Faptul ca nu sunt cu ele in fiecare zi, si nu ne transformam in niste bocitoare care se plang tot timpul, ne determina in cele din urma, sa ne punem pe masa emotiile si trairile intr-o maniera productiva. E un avantaj daca fiecare lucreaza in arii diferite, caci asa ajungem sa vorbim despre lucruri chiar interesante si nu doar de vedete, magazine sau moda.

Dupa orice revedere, bineinteles despartirea devine mult mai grea, mai ales ca incepusem sa ne obisnuim iarasi unele cu altele, insa cursul vietii intervine si un nou an va sta intre noi. Dar, covalescenta nu dureaza mult caci asa cum o vacanta se termina, tot asa o alta noua e pe cale sa se programeze.

Tu ce fel de prietene ai? Va vedeti zilnic sau sunteti la distanta? Impartaseste cu noi experientele tale comentand mai jos.