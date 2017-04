Cariera de blogger

Cat timp iti petreci pe internet citind presa, urmarind siteurile de socializare, platindu-ti facturile sau chiar comandandu-ti in liniste cumparaturile? Nu ai un raspuns precis, cum poate nici noi nu avem, insa cert este ca fara internet viata e ca sarea-n bucate- adica fara gust. Mai mult, cititul cartilor a devenit un hobby usor pierdut in randul tinerilor, inconjurati fiind de atata tehnologie in materie de jocuri ce le ofera multiple provocari si experiente virtuale vazute doar in filme. Totusi nu e un caz pierdut cel care nu mai are acasa biblioteca parintilor ticsita de carti prafuite deoarece poti gasi online numeroase carti de la cele mai vechi pana la cele mai noi sau te poti documenta foarte bine din presa online sau de pe blogurile cu tematica interesanta pentru tine.

Pasiunea de a citi a derivat la unii dintre noi in pasiunea de a scrie, fie pentru ei insisi in agenda proprie, fie pe paginile siteurilor de socializare sau de ce nu pe pagina blogului personal. Totul porneste de la un hobby si pe masura ce evoluezi, blogul tau se poate transforma intr-un adevarat brand ce iti poate aduce venituri substantiale. Vei spune ca nu asta e intentia tuturor si ca blogul tau e ceva personal, unde doar iti scrii gandurile si astepti reactia cititorilor pentru a dezbate subiectele. Asta e ceea ce te motiveaza pe tine si nu banii. Este alegerea fiecaruia, insa cei mai multi dintre bloggeri incep experienta bloggingului considerandu-l un job part-time dupa care acesta devine unul full-time, poate mai mult de-atat, caci pe masura ce cresti traficul blogului tau vei deveni si mai ocupat.

A fi blogger e o meserie noua, imbratisata atat de femei cat si de barbati, ce iti ofera multiple satisfactii, printre care ideea ca esti propriul tau sef, flexibilitate si posibilitatea de a lucra comfortabil de acasa.

Insa cum treci de la conditia blogger-pentru-mine-insumi la conditia blogger-pentru-altii? Trebuie sa-ti cunosti foarte bine blogul, audienta si strategiile care te fac sa te ridici din blogosfera romaneasca. De luat aminte e faptul ca marile companii au bugete de marketing impartite pe social media si blogging cautand permanent colaborari fructuoase cu blogurile care s-au remarcat. Asadar, nu e suficient numai sa scrii regulat pe blogul tau, e de indicat sa iti promovezi talentul si pe alte publicatii sau bloguri care te vor ajuta sa obtii noi contacte si sa te identifici din blogosfera.

Pentru a ne face cunoscuti unii pe altii si a ne impartasi experientele acumulate in blogging, echipa senorita.ro a initiat un proiect in care bloggerii interesati trebuie sa raspunda celor zece intrebari formulate de noi, intrebari ce au rolul de a prezenta evolutia unui “blogger”, satisfactiile si motivele de a practica aceasta “meserie”.

Ar fi fost ideal sa primim raspunsuri de la mai multi dintre voi, insa doar patru bloggerite si-au alocat timpul si energia in a ne trimite pozele lor si raspunsurile la intrebari . Va multumim mult pe aceasta cale fetelor, si va anuntam ca lista ramane deschisa pentru cei interesati in a ne scrie pe viitor experienta lor.

Iata ce au de impartasit patru colege de breasla ce activeaza cu succes in online-ul romanesc:

Diana Lera

Stim ca exista o sectiune pe blogul tau in care te prezinti, dar daca nu te superi am vrea sa ne spui cateva cuvinte despre tine. Asadar: Cine esti? Unde locuiesti? Cati ani ai? Cu ce te ocupi? Care este blogul tau?

Bună! Numele meu este Diana Lera, am 23 de ani și am iubit dintotdeauna tot ceea ce este diferit. Pentru unii reprezint un om ciudat, iar pentru alții interesant. Hainele reprezintă o pasiune pe care am descoperit-o în timp pentru că am vrut să depășesc imaginea celorlalți. Blogul meu este www.leradiana.com unde vă aștept cu mare drag!

Acum ca am aflat ca administrezi un blog poti sa ne prezinti in cateva cuvinte despre ce subiecte abordezi?

Sunt în general o persoană care se gândește la mai multe idei deodată și nu știe cu ce să înceapă. Abordez subiecte în funcție de ce simt pe moment, niciodată nu mă gândesc prea mult timp înainte.

De ce ai inceput aceasta activitate? Este un loc in care te ‘’retragi’’ sau un mod de a-ti completa veniturile?

Pentru mine nu e o „activitate”, e modul de a arăta public ținute care pe alții i-ar putea inspira. Cel care începe un blog doar pentru a-și completa veniturile și fără a fi pasionat de asta, consider că nu va reuși.

Spune-ne cateva cuvinte despre inceputurile activitatii de antreprenoriat. De ce ai inceput? Cum ai inceput? A fost greu? A fost usor?

Mi se pare încă puțin ciudat să vorbesc despre afacerea blogului pentru că nu intenționez să fac avere din el. Dacă voi reuși, OK, dacă nu, pasiunea va continua.

Cat a fost investitia in aceasta activitate?

Investiția în această activitate este zilnică, pentru că ori achiziționez ceva nou, ori aloc timp pe care nu îl voi putea recupera.

Ne poti spune estimativ care sunt veniturile si din ce anume castigi banii?

Îmi doresc să deschid un magazin online care sper că va acoperi investițiile făcute până acum :))

Unde te vezi peste 5 ani cu blogul tau si care crezi ca va fi traseul?

M-am apucat oarecum târziu de blog pentru că am crezut că la noi nu este înțeles în totalitate sensul lui și m-am înșelat, dar niciodată să nu spui niciodată. Sper ca peste 5 ani să realizez ce mi-am propus și cât mai mulți oameni să citească ceea ce scriu.

Ce sfaturi ai pentru cititoarele noastre care ar dori sa se apuce de aceasta activitate?

Să se apuce imediat dacă au pasiune și gândire diferită de restul. E ușor să ai haine care să fure atenția tuturor, dar dacă nu ai și mintea „îmbrăcată” adecvat ..nu te aștepta la reușite.

Ce parere ai despre senorita.ro?

Senorita.ro îmi place pentru că nu este ca celelalte magazine online. Este #diferit! Îmbină sfaturile necesare oricărei femei cu un magazin online unde vei putea găsi orice îți dorești. Plus că se știe deja că orice mama își pune copilul mai presus de orice, iar aici ai avantajul de a-i comanda în același timp și lui!

O fraza de sfarsit?

Vă mulțumesc și ce îmi doresc mie vă doresc și vouă! Vă pup

Alina Gheorghe

Stim ca exista o sectiune pe blogul tau in care te prezinti, dar daca nu te superi am vrea sa ne spui cateva cuvinte despre tine. Asadar: Cine esti? Unde locuiesti? Cati ani ai? Cu ce te ocupi? Care este blogul tau?

Numele meu este Alina Gheorghe, fac 29 de ani în aprilie și locuiesc în Buzău. Sunt persoană fizică autorizată, blogger, content writter și broker bancar. După cum se vede, trăiesc din scris, dar și din intermedierea creditelor rapide între clienți și instituțiile bancare și non-bancare din România. Am început să scriu acum 4 ani, pe 24 februarie și de atunci nu m-am mai oprit. În prezent dețin 3 bloguri AlinaGheorghe.ro, LitereStacojii.com și DamaFărăSecrete.eu. În timp, bloggingul a devenit mai mult decât o pasiune, a devenit o afacere și o profesie.

Acum ca am aflat ca administrezi un blog poti sa ne prezinti in cateva cuvinte despre ce subiecte abordezi?

Pe blogurile mele abordez tot felul de subiecte. Pe Alina Gheorghe scriu despre credite bancare, blogging și dezvoltare personală. Litere Stacojii este un blog generalist pe care public în special articole cu caracter publicitar și impresiile mele ca simplu om și blogger, iar pe Dama Fără Secrete scriu despre fața degradantă a iubirii.

De ce ai inceput aceasta activitate? Este un loc in care te ‘’retragi’’ sau un mod de a-ti completa veniturile?

Când am deschis primul blog am vrut să am un spațiu virtual numai al meu unde să mă pot „retrage”, unde să pot scrie și atât. La acea vreme nu mă gândeam că aș putea să-mi monetizez vreodată capacitatea de a scrie. Ei bine, timpul a trecut, am învățat tot felul de lucruri, am cunoscut oameni care m-au îndrumat și m-au ajutat să evoluez și iată, astăzi bloggingul este o profesie pentru mine. Eu nu îmi completez veniturile din scris, eu trăiesc 100% din scris. Și da, se poate! Dacă ești serios și muncitor, oricine poate trăi binișor din scris. Și știi de ce?! Pentru că gramatica limbii române este grea și complexă și pentru că oamenii creativi nu se găsesc la tot pasul.

Spune-ne cateva cuvinte despre inceputurile activitatii de antreprenoriat. De ce ai inceput? Cum ai inceput? A fost greu? A fost usor?

În momentul în care numărul firmelor și companiilor care apelau la serviciile mele a crescut, m-am decis să trec la nivelul următor. Trebuia să mă ridic la înălțime, să funcționez legal, să emit facturi, să intru în liga micilor antreprenori, cum îmi place mie să spun, și atunci, pentru că deja îmi dovedisem capacitatea, nu a trebuit decât să devin persoană juridică. Astfel am devenit PFA și am încheiat primele 2 contracte de colaborare pe o perioadă nedeterminată. Uitându-mă în urmă, nu mi se pare că a fost greu, însă trebuie să recunosc că nu a fost nici ușor. Nu e ușor să răzbești într-o lume în care toată lumea scrie, însă puțini știu să transmită.

Cat a fost investitia in aceasta activitate?

Eu am o vorbă: dacă vrei să câștigi, trebuie să investești. Investiții sunt tot timpul. Niciodată nu te vei trezi spunând: gata, de azi nu mai dau bani, de azi doar încasez. Nu există așa ceva. Inființarea PFA-ul nu a costat mai mult de 300 de lei. Însă pe lângă PFA am avut nevoie de o mulțime de alte lucruri: scanner, ștampilă, facturier online, cont bancar business, etc. Plătesc anual domeniile și hostingul blogurilor, plătesc comisioane bancare lunare, plus că un blogger care se respectă bagă niște bani lunari în publicitate. Eu folosesc metoda sponsorizării pe facebook. Deocamdată da, funcționează. Tot timpul trebuie să investesc în ceva, altfel n-aș putea să mă dezvolt, să evoluez. De exemplu acum vreau să cumpăr 2 teme wordpress pentru bloguri. Mereu se ivește câte ceva. E un business în care trebuie să bagi bani ca să scoți mai mulți bani, altfel rămâne o pișcotăreală, cum spun bloggerii. 😀

Ne poti spune estimativ care sunt veniturile si din ce anume castigi banii?

Veniturile variază în funcție de complexitatea contractelor și/sau a cerințelor. Câștig bani din blogging și din content writing. Adică, fie scriu și public advertoriale pe blogurile mele, fie scriu și public articole sau texte pe site-urile firmelor și companiilor pentru care lucrez. Nu îmi place să vorbesc în cifre, eu sunt omul literelor. 😀

Unde te vezi peste 5 ani cu blogul tau si care crezi ca va fi traseul?

Peste 5 ani sper să am cel puțin un blog cu mii de unici pe zi și să am o echipă de bloggeri pe care să îi coordonez și cu ajutorul cărora să ofer companiilor din România content writing de calitate, optimizat SEO, ș.a.m.d.. Dar toate la timpul lor.

Ce sfaturi ai pentru cititoarele noastre care ar dori sa se apuce de aceasta activitate?

Dacă vreți să deveniți bloggerițe, gândiți-vă de ce vreți să deveniți bloggerițe – din pură pasiune sau pentru a câștiga bani? De scris oricine scrie, trebuie să învățați să transmiteți. Dacă vreți să vă monetizați blogurile, va trebui să munciți foarte mult. Drumul e lung, însă răsplata este aproape pe măsură.

Ce parere ai despre senorita.ro?

Pentru că și eu am scris pe Senorita.ro câteva articole, evident că voi spune că Senorita este extraordinară. Senorita este un site care are nevoie de câteva îmbunătățiri estetice, însă este un portal online cu mult potențial, care ar putea deveni o revistă de succes pentru doamnele și domnișoarele din România. Genul de revistă care te informează și-ți oferă o mulțime de articole interesante, dar care te îmbracă și te accesorizează așa cum o fac marile magazine de la branduri de renume.

O fraza de sfarsit?

Mă rezum la o singură propoziție: mulțumesc mult pentru interviu, Senorita! A fost o plăcere!

Emanuela Pohrib

Stim ca exista o sectiune pe blogul tau in care te prezinti, dar daca nu te superi am vrea sa ne spui cateva cuvinte despre tine. Asadar: Cine esti? Unde locuiesti? Cati ani ai? Cu ce te ocupi? Care este blogul tau?

Numele meu este Emanuela Pohrib, locuiesc in Iasi, am 29 de ani, in prezent sunt studenta a Facultatii de Farmacie si blogul meu se numeste Ema’s World.

Acum ca am aflat ca administrezi un blog poti sa ne prezinti in cateva cuvinte despre ce subiecte abordezi?

In viziunea mea, femeia perfecta nu este cea care stie doar sa se imbrace bine, sa se macheze si sa apeleze la tehnici de infrumusetare ci este si o priceputa bucatareasa. De aceea, pe langa fashion si beauty, blogul meu are si sectiunea de kitchen.

De ce ai inceput aceasta activitate? Este un loc in care te ‘’retragi’’ sau un mod de a-ti completa veniturile?

Am inceput aceasta activitate din dorinta de a crea o comunitate, o mare familie unde sa poti intalni prietene de pe toata suprafata globului. Blogul este pentru mine oaza de fericire si liniste, locul in care imi astern gandurile dar si o continua provocare de a crea mereu outfituri indraznete, de a descoperi noi produse de beauty si de a incerca din cand in cand cate o reteta noua.

Spune-ne cateva cuvinte despre inceputurile activitatii de antreprenoriat. De ce ai inceput? Cum ai inceput? A fost greu? A fost usor?

Atunci cand am inceput aceasta activitate nu mi-am inchipuit nicio secunda ca blogul va avea o asemenea expansiune si va creste intr-un ritm atat de rapid. Initial, totul a fost din pura pasiune, ca un hobby, fara sa existe intentii de antreprenoriat. Inceputul a fost timid, cu multa munca, nenumarate ore petrecute in fata calculatorului scriind articole. Desi tot acest proces presupune sacrificii, aduce si multe satisfactii. Cand citesc comentariile cititoarelor care se regasesc in activitatea blogului meu, prind noi forte pentru a creste si a excela in acest domeniu.

Cat a fost investitia in aceasta activitate?

Investitia a constat in ore de documentare, nenumarate shootinguri si un aparat foto profesional.

Ne poti spune estimativ care sunt veniturile si din ce anume castigi banii?

Atunci cand incepi sa construiesti un blog nu poti avea asteptari ca peste noapte iti va aduce venituri semnificative. Cu cat devii mai cunoscut si citit poti fi contactat de catre marile branduri pentru campanii de promovare ale caror bugete sunt prestabilite. Pe langa aceasta, exista colaborari cu diferite site-uri care ofera comision in functie de vanzarile generate.

Unde te vezi peste 5 ani cu blogul tau si care crezi ca va fi traseul?

Imi aduc aminte cu placere ca atunci cand am deschis blogul mi-am stabilit cateva tinte care au fost cu mult depasite in primul an de activitate. Astfel am inteles ca lumea din domeniul online este plina de surprize si poate avea o crestere la care nici macar nu ai visat. Imi doresc sa ajung sa am prietene de oriunde, familia Ema’s World sa creasca si cat mai multe femei sa se regaseasca in activitatea blogului.

Ce sfaturi ai pentru cititoarele noastre care ar dori sa se apuce de aceasta activitate?

Un singur sfat am pentru persoanele care isi doresc sa deschida un blog: fiti creative si voi insiva, nu incercati sa copiati pe nimeni pentru ca veti fi apreciate pentru simplul fapt ca nu purtati masti, ca nu incercati sa fiti o imitatie ieftina.

Ce parere ai despre senorita.ro?

Desi nu am comandat niciun produs de pe site-ul senorita.ro si nu as putea sa am o parere reala despre calitatea sau serviciile acestuia, pot afirma ca am fost placut surprinsa de varietatea pe care o ofera, preturile accesibile si faptul ca se adreseaza mai multor domenii de interes.

O fraza de sfarsit?

Se pare ca incet, incet, mediul online din Romania isi deschide granitele si odata cu el, tot mai multe persoane capata incredere in shoppingul online. Traim intr-o era a internetului, ceea ce aduce nenumarate beneficii si informatii, care folosite in mod corect pot imbunatati calitatea vietii. Asadar nu ne ramane decat sa ne adaptam schimbarilor care se petrec zilnic si sa folosim resursele pe care le avem astfel incat viata sa fie mai usoara si mai frumoasa!

Interviu Bianca-Alexandra Bîzîiac

Știm că există o secțiune pe blogul tău în care te prezinți, dar dacă nu te superi am vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine. Așadar: cine ești? Unde locuiești? Câți ani ai? Cu ce te ocupi? Care este blogul tău?

Numele meu este Bianca-Alexandra Bîzîiac, am 24 de ani și locuiesc în Constanța. În luna martie se împlinesc doi ani și jumătate de când scriu pe blogul Tulips and Sparkles (tulips-and-sparkles.blogspot.ro). Pe diploma de licență scrie că sunt Economist, însă momentan urmez niște cursuri de specialitate, cursuri pentru a deveni MakeUp Artist, fiindcă aceasta este meseria la care aspir. În prezent mă ocup cu blogging-ul și de asemenea sunt Blogger Partener al celei mai longevive competiții naționale de blogging – SuperBlog.

Acum că am aflat că administrezi un blog, poți să ne prezinți în câteva cuvinte ce subiecte abordezi?

Tulips and Sparkles este un blog generalist. Scriu despre aproape orice, începând cu lucruri cotidiene, subiecte legate de frumusețe, până la proză sau poezie.

De ce ai început această activitate? Este un loc în care te retragi sau un mod de a-ți completa veniturile?

Blogul reprezintă un fel de jurnal virtual. Este modalitatea mea de a mă descărca și de a le împărtăși celorlalți o parte din gândurile și experiențele mele. Au fost momente în care acesta mi-a completat veniturile, însă nu am vrut să îl transform într-un job full-time. Urmează ca în viitorul apropiat să îmi deschid un blog nișat și pe domeniu propriu, iar acela va reprezenta (sau îmi doresc să reprezinte) pilonul veniturilor mele.

Spune-ne câteva cuvinte despre începuturile activității de antreprenoriat. De ce ai început? Cum ai început? A fost greu? A fost ușor?

Am intrat în această lume a blogging-ului deoarece îmi place să scriu. Mi-am dorit un colțișor al meu în care să-mi expun părerile, în care să mă provoc pe mine însămi și să îmi testez latura creativă. Totodată, stând pe margine am descoperit competiția SuperBlog, însă una dintre condițiile participării era aceea de a avea un blog, bineînțeles, dar și câteva articole scrise pe acesta. Punând toate dorințele cap la cap, am reușit să-mi deschid căsuța virtuală denumită Tulips and Sparkles. Nu a fost greu absolut deloc, ba din contră.

Cât a fost investiția în această activitate?

Până acum nu am investit în această activitate, dar urmează alocarea unui anumit buget blogului pe care îl voi avea în curând.

Ne poți spune estimativ care sunt veniturile și din ce anume câștigi banii?

Am primit o sumă frumușică datorită faptului că în anul 2014 am câștigat ediția din primăvară a competiției SuperBlog, iar apoi au mai urmat câteva colaborări prin intermediul cărora am câștigat bani și alte lucruri. Din cauză că nu mi-am dorit ca blogging-ul să reprezinte un job, nu am acceptat toate colaborările apărute la orizont. O dorință foarte mare de-a mea a fost aceea ca blogul Tulips and Sparkles să nu se bazeze numai pe advertoriale și să nu-și piardă esența.

Unde te vezi peste cinci ani cu blogul tău și care crezi că va fi traseul?

Peste cinci ani știu că voi avea două bloguri. Așa cum am menționat mai sus, unul nișat și acesta generalist, Tulips and Sparkles. Cel pe care îl am în prezent va fi mai măricel și mai cunoscut decât este, cu toate că traseul nu va fi tocmai lin. Iar acest lucru este valabil și pentru viitorul blog-bebeluș. Orice drum spre succes are suișuri și coborâșuri, dar acesta este farmecul întregii călătorii.

Ce sfaturi ai pentru cititoarele noastre care ar dori să se apuce de această activitate?

Părerea mea este că dacă vrei să faci un lucru, trebuie să îl faci indiferent de ceea ce cred alții. La început îmi era rușine, de exemplu, să share-uiesc propriile articole pe pagina personală de Facebook, fiindcă mă gândeam că aș fi judecată de cei pe care îi am în listă. Cu toate astea, mi-am luat inima în dinți și am început să postez link-urile către postările mele și chiar am rămas plăcut surprinsă de reacțiile celorlalți. Așa că dacă vă doriți un blog, puneți mâna pe tastatură și apucați-vă de scris. Blogul vă oferă oportunitatea de a vă câștiga prieteni pe viață, iar asta mi se pare minunat. Cel mai mare câștig, fără doar și poate!

Ce părere ai despre senorita.ro?

Senorita.ro este foarte fain și foarte complex! Aici găsesc orice îmi doresc: de la haine și accesorii, până la sfaturi, diete și informații extrem de utile. Este genul acela de site de pe care nu poți ieși după citirea unui singur articol, ci te afunzi din ce în ce mai tare printre click-uri și postări interesante.

O frază de sfârșit?

Păstrează un jurnal zilnic al visurilor, idealurilor și succeselor tale. Dacă viața ta merită trăită, înseamnă că merită a fi citită.

Dupa ce ai terminat acest articol, te-ai apuca de o astfel de cariera? Consideri aceasta activitate atragatoare pentru tine?

Este cariera de blogger potrivita tie?

Daca ai intrebari nu ezita sa ne contactezi!