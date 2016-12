Acum ca mai sunt doar cateva zile si noul an isi intra in drepturi, pentru unii oameni acesta e momentul de a medita asupra lucrurilor importante din viata si un astfel de gand principal ar fi asezarea pe degetul inelar al iubitei un inel de logodna.

De Craciun este fara indoiala cel mai prielnic moment al anului in care sa o ceri in casatorie pe iubita ta, intrucat in orice casa se instaleaza o atmosfera plina de lumina si veselie pe care o traim cu totii alaturi de cei dragi.

Se stie ca decembrie este luna cea mai aglomerata a anului, cu multe evenimente la serviciu, cadouri de luat si anul acesta pentru ca a venit vremea, trebuie sa iei din timp si inelul de logodna.

Stiu ca poate fi un pic infricosator sa alegi inelul de logodna perfect pentru aleasa inimii tale, insa nu te speria si incearca sa te ghidezi dupa urmatorii pasi:

Planuieste din timp

Cauta din timp indicii despre stilul ei, observa cu un ochi de detectiv ce fel de bijuterii prefera, cele clasice sau cele moderne. Urmareste-i de asemenea si stilul vestimentar, e o femeie careia ii place sa fie in centrul atentiei sau una care iubeste mai mult sa fie discreta. Daca te ajuta vreun sfat de-al prietenelor ei cele mai bune, atunci intreaba-le si pe ele.

Cu atatea indicii n-ai cum sa dai gres in alegerea inelului de logodna. Totusi, in ultima instanta vei gasi ajutorul consultantului de vanzari de la magazinul de bijuterii care iti va prezenta o gama vasta de modele printre care si cel mai preferat de viitoarele mirese – inelul de logodna ‘Solitaire’, un model clasic cu un singur diamant.

Iata cateva modele Solitaire:

Inel de logodna din aur alb prevazut cu un diamant mic si delicat, perfect pentru degetele mici si subtiri. Este insotit de certificat de garantie, posibilitatea de returnare in 30 de zile si in plus serviciul de impachetare cadou.

Inel de logodna din aur alb cu montura rasucita si incrustat cu un singur diamant. Este insotit de certificat de garantie, posibilitatea de returnare in 30 de zile si in plus, coletul ambalat sub forma de cadou.

Cate carate sa aiba?

Greutatea unui diamand este exprimata cu ajutorul unitatii de masura denumita carate. Unii pot confunda acest termen cu dimensiunea unui diamant, ceea ce e total gresit. Cand te gandesti de cate carate sa fie inelul de logodna, trebuie sa ai in calcul in primul rand bugetul alocat deoarece cu cat sunt mai multe carate cu atata devine mai scump. Un alt aspect important este masura degetului viitoarei mirese, pe care o poti descifra masurand cu o rigla diametrul oricarui inel ce-l are in sertar.

Ce metal pretios sa fie?

Bineinteles ca e normal ca centrul atentiei acestei cautari sa fie diamantul inelului, insa per total si metalul pretios are o importanta aparte. In trecut, cele mai multe inele de logodna erau facute din aur galben care in contrast cu reflexele diamantului avea un efect izbitor.

Aurul alb este in prezent cel mai preferat metal pretios de tinerele doamne intrucat pune in evidenta si mai mult stralucirea diamantului.

Cel mai scump inel de logodna ar fi cel creat din platina, insa ceva mai greu de gasit in magazinele obisnuite de bijuterii, iar o varianta mai ieftina sunt inelele de logodna de argint decorate cu pietre naturale in loc de diamant. In cazul inelelor de logodna de argint, poti gasi o multitudine de modele si culori de pietre naturale pe care le poti alege in functie de zodie, culoarea ochilor sau nuantele favorite din garderoba ei.

Iata cateva modele de inele de logodna din argint:

Inel logodna de argint cu posibilitatea de reglare a dimensiunii si piatra naturala semipretioasa opalit.

Inel de argint prevazut cu piatra semipretioasa de culoare turcoaz.

Modele de inel de logodna ceva mai scumpe:

Inel de logodna din aur alb cu model ‘Centura de diamante’ este un inel distins, rafinat si plin de stralucire.

Inca nu esti dumirit

Daca esti inca impovarat de emotiile alegerii inelului ideal pentru ea, cea mai usoara si indicata metoda ar fi sa mergeti impreuna la magazinul de bijuterii. Stiu ca e deosebit de romantic ca totul sa fie secret si sa cazi in genunchi cand o propui in casatorie, insa decat sa faci primul pas gresit cu un inel nepotrivit, mai bine sa decideti impreuna modelul inelului de logodna si de ce nu, sa cautati magazine specializate unde se pot personaliza sau confectiona la cererea clientului.

O cerere in casatorie de Craciun e alegerea perfecta deoarece e o perioada cu multa magie in care predomina romantismul si familia. De aici si popularitatea cererilor in casatorie in perioada Sarbatorilor de iarna chiar si in randul vedetelor (Gigi Hadid & Zayn Malik).

Iar in cele din urma, daca planuiesti ca sfarsitul lui 2016 sa fie momentul cand rostesti intrebarea cea mare, atunci, mult noroc si asigura-te ca vei trai momentul!