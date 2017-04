Cine nu a auzit de cantareata Katy Perry probabil ca nu traieste ancorat in prezent. Compozitoare si interpreta numeroaselor melodii care au ocupat locuri fruntase in topuri, solista nu isi dezamageste niciodata fanii nici in ceea ce priveste investitia in realizarea videoclipurilor sale, mereu colorate, pline de viata si uneori comice.

Aceasta stie exact cum sa mentina treaza atentia iubitorilor sai, si in ideea de a-si tatona terenul pentru lansarea noului single ‘Bon appetit’, cantareata a facut demonstratii de gatit placinte cu cirese intr-o rulota decorata in ton cu aceasta tema. Katy Perry a fost imbracata intocmai ca o ciresica, ochelarii vintage rosii de pe cap si topul scurt rosu in carouri, vin in completarea sarbatoririi noului single.

Trecatorii au fost fascinati de aparitia cantaretei in rulota plina cu placinte, au cerut fiecare cate o placinta si cantareata s-a oferit fericita sa le inmaneze placintele ambalate si semnate cu autograful ei.

Intrebata totusi, de unde i-a venit ideea cu placinta de cirese, cantareata a mentionat ca a scos pe piata, proaspat ca o placinta, noul sau single ‘Bon appetit’, care are ca tema principala, ghici ce? -placinta de cirese. Pentru aceasta piesa a colaborat cu grupul hip-hop Migos care si-au exprimat aportul la piesa prin versuri foarte reusite si siropoase: ‘Want to keep your satisfied / I’m the world’s best cherry pie / I am on the menu.’



Nimeni din industria muzicala nu a mai abordat in cantecele sale, tema cu placinta de cirese, dupa formatia rock Warrant a carui single ‘Cherry pie’ este o descriere a intregii anatomii femeiesti. Cu toate ace stea insa, in ‘Bon appetit’ , Katy Perry isi promoveaza sexualitatea subtil transformandu-se intr-un platou cu fructe, unde ciresele stau localizate in partea de jos a corpului si anume intre coapse. Interesanta pozitionare, dar cine stie, poate e o modalitate noua de a-si tine fanii cat mai mult in priza.

Un ‘Bon Appetit’ de weekend sa aveti!