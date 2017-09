Mi-am petrecut aproape toata copilaria mea la bunici, la tara, intr-un satuc aflat la 40 de minute de oras si imi amintesc ca in vacantele de vara, abia asteptam sa se incheie festivitatea de sfarsit de an, ca si fugeam in aceeasi zi sa vad ce mai face nou mamaia mea. Mai erau ca mine, cel putin pe langa casele vecine, insa erau si alti prieteni care preferau sa-si viziteze bunicile doar in weekend-uri sau dumincile. Nu-i intelegeam pe atunci, erau genul care indrageau sa bata mingea pe asfalturi, sa stea afara cu cheia la gat pana cand parintii lor veneau de la serviciu, sa se limiteze la verdeata din fata blocului, sa se fereasca mereu de masinile ce intrerupeau jocurile si carora le era impus sa se joace cu liniste pentru a nu deranjeza vecinii ce isi faceau siesta.

Cine eram eu sa-i judec pe ei, poate nu aveau o bunica calda si iubitoare ca a mea, care sa-i atraga catre viata la tara sau poate chiar fusesera crescuti de mici numai la oras si asta i-a transformat in adevarati oraseni. Si eu mergeam la scoala in oras, insa in weekend-uri preferam de fiecare data o escapada la tara, unde pe langa faptul ca trebuia sa ajut cu treburile de sezon, aveam timp sa ma joc cu prietenii de acolo, sa citesc sau sa-mi fac temele pentru urmatoarea saptamana, astfel ca cele doua zile treceau mult prea repede pentru cate activitati aveam de facut.

Ma bucur ca am fost genul de copil care si-a petrecut vacantele la bunici si care a invatat de mic, ce beneficii poate avea viata la tara: aerul curat, animale mult mai aproape de tine si in general, natura care iti apare in fiecare dimineata la fereastra.

Viata la tara este una simpla, cel putin la noi in Romania, unde costurile cu traiul zilnic sunt reduse la jumatate fata de cele de la oras, nu platesti intretinerea la asociatiile de locatari, nu te simti urmarit de ochii curiosi cand primesti vizite, nu mergi la piata zilnic pentru a cumpara fructe si legume -le ai la tine in gradina, insa exista bineinteles si minusuri pentru ca esti la distanta de cateva minute poate chiar ore de un cinema, de o biblioteca, de un cabinet medical, de restaurante si de marile supermarketuri. Cand te muti la tara cu familia trebuie sa fii pregatit din start pentru naveta zilnica care te asteapta spre a frecventa o scoala mai buna sau de a merge la serviciu. Acesta e un mic sacrificiu pe care trebuie sa-l faci in schimbul unei vieti indepartate de agitatia orasului.

Cand locuiesti in oras gasesti magazine la tot pasul, si in cazul ca ceva iti lipseste in casa, imediat poti sa dai o fuga la magazinul din colt si problema e rezolvata. In schimb, atunci cand locuiesti la tara trebuie sa fii destul de organizata in cumparaturile tale, sa ai mereu o lista facuta astfel ca odata ce ai iesit din magazin, sa nu risti a uita ceva de care sa-ti para rau.

Unii gasesc viata la tara destul de singuratica si plictisitoare, in care nu ai prea multe alegeri de facut, ba mai mult iti umpli timpul pe langa curte si din cand in cand mergi la vecina si beti o cafea. Marea majoritate a populatiei de la tara, indeosebi cei mai in varsta, se ocupa cu cresterea animalelor si cultivatul pamantului, asadar dimineata cand te trezesti, vei avea sansa sa vezi pe fereastra oameni care alearga ici-colo cu unelte in spate sau carute de cai galopand spre destinatie si ca sa nu-i prinda rasaritul soarelui pe drum. E un peisaj destul de diferit fata de cel de la oras, nu? Si ca sa-l indragesti trebuie intr-adevar sa te simti atrasa de radacinile tale, de lucrurile simple si de o comunitate restransa.

Personal am trait ani buni in forfota orasului si a oamenilor imbracati frumos, insa gandurile mele au fost mereu indreptate catre o retragere la tara, unde sa-mi pot aminti copilaria si totodata sa pot oferi copiilor mei aceleasi trairi pe care le-am avut si eu cand eram mica.

Asadar, casuta mea se afla tot la tara, intr-un sat situat la 20 minute de oras, in care namolul ce odinioara aparea pe ulite imediat dupa ploaie, a fost inlocuit in cele din urma cu betoane spre fericirea satenilor care de mult visasera la acest lucru, unde exista posibilitatea construirii unei vieti cu toate utilitatile existente la oras, insa unde lumea, in ciuda vietii cotidiene care ii apasa, isi face timp si te saluta, chiar daca poate nu esti unul de-al lor. E posibil ca generatiilor viitoare sa nu le placa acest stil de viata, sa nu-l imbratiseze asa cum am facut eu de mic copil, insa pentru acestia, exista oricand alternativa de a se muta la oras.

Viata la tara te aduce mai aproape de natura, de cerul albastru, de focul din soba, de culesul florilor salbatice, de zapada indepartata cu lopata, de plimbarile pe dealuri si mi-e imposibil sa nu o spun fara a recurge la cliseuri ca o astfel de viata incalzeste la maxim trupul si sufletul.

Unde preferi sa traiesti, la tara sau la oras? Astept parerile tale mai jos.

