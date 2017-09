Intr-un articol anterior va prezentam stilul hipster ca fiind un stil vestimentar la moda in acest an. Pe langa hipster, un alt stil foarte in trend pe care s-ar putea sa vrei sa-l adopti, mai ales ca se potriveste foarte bine in mediul scolar, este stilul preppy. In caz ca n-ai auzit niciodata de el, te invit sa-ti aduci aminte de serialul „Gossip Girl”.

Toate fetele care mergeau la Constantine High (prietenele lui Blair Waldorf si chiar si ea si Serena) se imbracau conform acestui stil.

Pe langa faptul ca este un stil vestimentar, preppy este si o atitudine si un stil de viata.

Ce atitudine trebuie sa ai ca sa fii preppy?

1. Sa fii increzatoare. Fetele preppy nu sunt fricoase si timide. Ba din contra, sunt chiar indraznete in ceea ce priveste modul lor de a se imbraca si de a-si exprima opiniile. Incearca sa ai o stima de sine crescuta si sa ai incredere in tine. Pe de alta parte, ai grija sa nu devii obositoare si enervanta. Mai bine mergi pe ideea „politicoasa si fericita cu cine esti”.

2. Sa fii eleganta. Fetele preppy sunt mereu atente la cum se imbraca si au grija sa fie elegante in fiecare tinuta chiar daca merg la scoala si nu la o petrecere. Totusi, nu e bine sa pari o snoaba. Cel mai sigur ar fi sa te porti ca o fata bine educata si politicoasa, fie ca porti discutii cu colegii sau cu un profesor.

3. Sa practici niste sporturi preppy. Acest aspect nu e necesar pentru a fi considerata preppy, dar ajuta, mai ales ca sporturile pot fi chiar distractive. Cateva dintre sporturile preppy sunt canotajul, tenisul, voleiul, lacrosse, golful, atletismul, baletul, înotul, sau calaria. Desi nu e un sport, dansul se incadreaza si el la categoria „something preppy”, mai ales daca e dans de societate.

4. Sa fii draguta cu ceilalti. Fetele preppy nu sunt niciodata nepoliticoase sau neplacute, deci nu incerca sa pari astfel. Chiar si asa, sa fii draguta nu inseamna sa accepti orice ti se spune sau sa fii prietena cu oricine. Inseamna sa fii placuta, sa zambesti des si sa nu participi in activitati ca barfitul sau batjocorirea altor colegi.

Cum sa te imbraci pentru a fi preppy?

Aduna niste bani si du-te la cumparaturi! Magazinele recomandate pentru fetele preppy sunt: Vineyard Vines, Ralph Lauren, Tory Burch, Lacoste, Lilly Pulitzer, Tommy Hilfiger si J. Crew. Chiar daca hainutele sunt mai scumpe decat in alta parte, poti sa fii sigura ca nu se vor demoda niciodata.

1. Piesele vestimentare de care ai nevoie sunt urmatoarele:

Balerini

Pantofi Oxford

Pantofi negri de lac

Ciorapi colorati

Fuste pana la genunchi

Fuste pantaloni

Pantaloni scurti pana la genunchi

Pantaloni business/casual

Blazere (mai ales albastru navy)

(mai ales albastru navy) Cravate

Tricouri polo si cardigane – stai deoparte de tricouri prea lungi sau prea stramte pe corp, in culori si modele ciudate. Culorile de baza sunt cele mai potrivite.





2. Accesoriile:

Sunt extrem de importante si te vor ajuta sa-ti construiesti un look preppy atractiv.

Vei avea nevoie de:

Genti de mana

Bentite (cu fundita, cu flori sau simple)

Curele/centuri din panglica

Curele cu carouri

Bijuterii (cercei cu diamant, bijuteriile bunicii, cercei clasici, inele, bratari si coliere cu perle)

3.Ce coafura trebuie sa ai ca sa fii preppy?

Fetele preppy au mereu parul atent pieptanat. E esential ca parul tau sa fie ingrijit, stralucitor si curat.

Incearca o coafura simpla sau lasa-ti parul sa cada natural. Cand te decizi sa-ti faci o coafura, foloseste accesorii ca bentitele in culori aprinse, sofisticate sau agrafele simple, dar dragute. Daca ai parul ondulat, poarta bentita foarte des.

Parul tau ar trebui sa arate perfect aranjat, dar totusi natural in acelasi timp.

4.Ce machiaj trebuie sa ai ca sa fii preppy?

La fel ca si coafura, si machiajul unei fete preppy trebuie sa fie imaculat si fara nicio greseala.

Asigura-te ca fata ta e curata inainte de a aplica orice machiaj. De asemenea, fii atenta ca sprancenele sa fie pensate.

Aplica anticearcan . Asigura-te ca textura sa este fie crema fie lichid ( acestea sunt cele mai bune ). Aplica fond de ten lichid. Aplica pudra pe fata cu ajutorul unei pensule. Alege o culoare pastelata sau neutra pentru machiajul ochilor si aplica usor fardul pe ochi. Poti utiliza si eyeliner si rimel, dar ai grija sa nu curga. Alege mai degraba culoarea maro in locul negrului pentru ca arata mai elegant si mai natural. Rujul trebuie sa intregeasca machiajul si sa iti dea o nota de eleganta, deci nu vei alege culori foarte inchise sau prea stralucitoare. Cele mai bune optiuni ar fi tonurile neutre de roz sau rosu.

Daca ai un ten perfect curat, fara cearcane, cosuri sau puncte negre, poti sa renunti linistita la machiajul fetei si sa te centrezi doar pe eyeliner, rimel si ruj.

Indrazneste sa fii preppy! Indrazneste sa porti stilul preppy!