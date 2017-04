Dupa cum stiti din zvonuri sau alte surse moda anilor ‘80 se intoarce.Pentru cele care se intreaba cum era acea moda, iata citeva repere: pantaloni stramti, curelele late, purtate pe solduri pentru a evidentia talia, sandalele cu platforma, rochii tip clopot, cu cordon in talie.

Aceasta moda include culorile foarte tari precum nuantele fosforescente care sunt cele mai in voga,se poarta rosul, in combinatii cu alb sau negru, argintiul, iar materialele sunt satinul, sifonul si matasea.

Tricourile lungi, purtate cu vesta pe deasupra si cu pantaloni strimti sau colantii sunt cele mai bune tinute pentru o noapte de dans in care trebuie sa te simti confortabil.In anii ‘80 se gaseau pantaloni din material de blugi,usor “decolorati” pentru un stil mai aparte.

Nu gaseai topuri stramte ca acuma ci mai largi la umeri si la bust, iar stramte erau doar in talie pentru a o scoate in evidenta. Inafara de tocurile predominante anilor ‘80 se mai purtau si tenesii care erau asortati in functie de momentul zilei si de culorile tinutei adoptate in acea zi.Accesorile nu erau la mare cautare in ‘80 dar acuma sunt … cerceii lungi, rotunzi si colorati.

Coafura nu trebuie aranjata chiar de fiecare data cand te uiti in oglinda deoarece se poarta parul mai ciufulit si nearanjat. Pentru a completa tinuta din ‘80 mai ai nevoie de o geanta, dar nu orice fel, ci de geanta de umar cu modele colorate daca ai mai multe obiecte personale iar pentru o plimbare sau distractie sunt la mare cautare si borsetele. Machiajul este ultimul lucru care completeaza aerul anilor de 80, acesta fiind foarte evidentiat cu nuante destul de puternice impreauna cu un ruj de culoarea piersicii si a caramelului.