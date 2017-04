Cum adica bustul e in lumina reflectoarelor? Dar nu a fost dintotdeauna ‘arma’ principala a femeilor dupa care toti barbatii sunt innebuniti? Intr-adevar asa este, insa in lumea modei bustul este doar o umbra anatomica a corpului femeii: mici, delicati si discreti, sanii par a pune in valoare tinutele vestimentare etalate pe podium si nu vice versa.

La toate show-urile de moda din anul 2017, designerii au epatat si au prezentat bustul femeii ca o piesa importanta ce vine in completarea intregii tinute. Alexander McQueen a pus accentul pe outfit-uri din epoca gladiatorilor cu multe curele din piele, de asemenea Versace a evidentiat bustul femeii acoperindu-l numai cu o fasie de curea galbena, iar Yves Saint Laurent si-a defilat modelele imbracate in rochii fara bretele avand o taietura ce descoperea pe dea-ntregul sanul decorat doar de o inima sclipitoare. Destul de extravagant acest look, insa destul de clara ideea ca bustul este si va fi admirat pe deplin in acest sezon.

Nu multe dintre noi au curajul sa poarte un top fara sutien si a-si lasa la vedere forma sanilor si sfarcurile. Acest lucru ar fi o nimica toata in comparatie cu expunerea lui pe de-antregul si decorarea sfarcului in cel mai spectaculos mod cu inimioare sclipitoare, asemeni cantaretei Miley Cirus. Trebuie sa recunoastem ca e un look pe care nu multe dintre noi l-ar imbratisa!

Pana nu demult, daca va amintiti, obsesia femeilor era orientata spre alta parte a corpului nostru si anume partea dorsala -fundul. Astfel, pe Instagram si nu numai au circulat nenumarate selfie-uri a la Kim Kardashian cu fundul bombat si tinute cat mai mulate evidentiind formele curbate ale acestuia. A fost cu siguranta ceva, un trend care a durat cativa ani, timp in care toate fetele visau si isi doreau un fund scluptat de brazilianca, indiferent ca erau minione sau inalte, ajutand astfel la cresterea numarului de implanturi la fese din tarile dezvoltate.

Asadar, dragelor, timidiatea si discretia nu-si au locul in acest an, ci mai mult e timpul sa redescoperim puterea magica a darului pe care natura ni l-a lasat! Un bust descoperit mai mult sau mai putin, in functie de ocazie, garantat nu va face rau nimanui!