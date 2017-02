A 7-a saptamana de sarcina

Dezvoltarea bebelusului in a 7-a saptamana de sarcina:

Muschii si nervii functioneaza. Copilul are acum reflexe, asa ca poate avea miscari spontane. Toracele si abdomenul sunt complet formate. Plamanii au inceput dezvoltarea lenta. Inima este in cavitatea toracica si bate cu putere. Capul devine mai proeminent. Poate deschide gura si ochii pot fi vazuti printre membranele inchise ce vor deveni pleope.

Incep sa apara degetele. Urechile sunt dezvoltate, ca si sistemul vestibular (urechea interna, folosita pentru echilibru).

Profilul bebelusului:

Lungime: 17 – 22 mm

Greutate: 2 g

Ce simte ea:

In dimineata asta, ati scotocit printre haine pentru a gasi ceva mai comod. Nimic nu vi se pare pe masura si incepeti sa va intrebati daca nu cumva e momentul sa va cumparati haine pentru perioada sarcinii… ei bine, incepeti sa va latiti in solduri si sa va creasca burta, dar nu este inca atat de evident.

Ce simte el:

Ati inceput sa va puneti intrebari: oare am un serviciu destul de bun? Ar trebui sa ne mutam intr-un apartament sau o casa mai mare? Ce ma fac daca i se rupe apa cat sunt eu la serviciu?

Informatii utile:

Daca greturile continua, incercati sa luati o lingurita de bicarbonat dizolvata intr-un pahar cu apa. Este natural, rapid si functioneaza.

Cateodata, greturile de dimineata pot fi inlocuite de greturile de seara. Acesta este un lucru deranjant si inseamna ca va trebui sa va schimbati obiceiurile culinare: va trebui sa mancati mai putin si la intervale mai scurte de timp.

Pentru a te bucura si ati aminti cu drag de aceasta perioada oricand continua sa faci poze. Fa poze cu tine in aceasta perioada, cu burtica ta, pentru ca dincolo de aparente esti cea mai frumoasa. Esti o mamica in devenire. Sarcina nu este un lucru rau ci o perioada miraculoasa in care o noua viata se formeaza in corpul tau. Cu ajutorul si daruinta ta.

