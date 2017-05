Stiu ca v-am prezentat intr-un alt articol modele de costume de baie de culoarea albastra, ce-i drept tematica nautica nu se va demoda niciodata cand discutam de hainele pentru plaja. Insa, pentru cele care nu iubesc albastrul deloc sunt vesti bune, caci exista o paleta vasta de culori de unde puteti alege: rosu aprins, galben, roz, alb, alb-negru pana la jocurile geometrice colorate (buline, dungi, zigzaguri) care dau un aer jucaus si vesel tuturor modelelor.

Cat despre forma sau croiala acestora, nu sunt mari schimbari, insa costumul de baie intreg va avea multe decupaje devenind mult mai sexy, se vor intalni asimetriile, baretele multiple incrucisate si dispunerea de volanase, in jurul decolteului sau pe marginile slipului. Stilul retro se mentine de cateva veri incoace, cu tot riscul de a arata demodat, insa Rihanna si iubitoarele de acest gen vor fi bucuroase sa defileze pe plaja ca in stilul anilor ’60.

Va facem cunostinta cu noua linie de costume de baie marca Vero Moda, un stil inconfundabil ce se face remarcat indeosebi prin croiul realizat: atentia acordata detaliilor, simplitatea si bunul gust, toate se regasesc in acest model rosu aprins cu volane decorative.

Sa aducem Brazilia mai aproape, daca nu pe harta macar prin hainele ce le-mbracam, gen acest model de costum de baie de culoare galben-gri, decorat pentru a atrage ochiul cu buline, fundite si o brosa stralucitoare la mijloc. Deosebit de senzual, iti ofera incredere in corpul tau si iti sustine bustul ridicat prin sutienul push-up.

Lucrat manual cu broderie florala aplicata, acest model din doua piese are sutien in forma de doua scoici, cu snurul legat dupa gat si este complet asortat cu slipul care-l insoteste.

Un brand de calitate, Dorothy Perkins, va aduce in atentie acest costum de baie in dungi alb-negre realizat in stil retro, cu decolteu intarit in forma de inima si snur in jurul gatului. Dungile nu sunt doar pentru marinari, ci si pentru noi ceilalti ce iubim marea!

Acest model este lucrat manual, avand bustul decupat si spatele gol pentru a-ti da ocazia de a avea un look fresh. Vei arata extraordinar in acest costum de baie cu decupaje, fie ca esti la plaja, spa sau la piscina.

Este perfect mai mult pentru iubitoarele de inot si mai putin de bronz, cu o croiala ce modeleaza forma corpului si sustine bustul prin arcurile ajutatoare. Simte-te comfortabil si bucura-te cat poti de apa in zilele cu soare!

Materialul tricotat e la mare cautare si in aceasta vara printre costumele de baie, avand culori neutre (gri, alb, negru, khaki) ce-ti vor completa bronzul lucios si vei reusi sa atragi multe priviri iscoditoare de pe plaja. Realizat din bumbac elastic, acest costum de baie tricotat are un sutien ce se leaga dupa gat si la spate, fiind decorat cu snururi cu canafi in acelasi ton cu slipul. E un must-have in geanta ta de plaja!

Sa ne expunem corpul diferit adoptand un look fresh si senzual, cu acest model compus din doua piese, avand multiple barete la slip si la sutien. Coloratia lui e interesanta, albastru deschis cu pasari albe imprimate si o tenta de senzualitate aplicata prin dantela rosie florala.

Cu ce anume ti-ai umplut geanta pentru plaja? Inspira-te, alege si probeaza modele de costume de baie pentru vara 2017.