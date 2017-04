7 modele de rochii scurte pentru banchet

Sa gasesti rochia potrivita pentru tine -adolescenta sau pentru ea -copila ta, care se afla la finele anilor de liceu, poate fi o munca asidua care trebuie gandita cu ceva timp inaintea petrecerii de banchet. Gandeste-te ca toti am trecut prin asta! Unde mai pui ca in afara de pregatirea pentru seara respectiva, te coplesesc si emotiile invatatului pentru examenul de Bacalaureat.

Liceul reprezinta o perioada frumoasa in care se leaga cele mai trainice prietenii pe care le vei avea vreodata in viata si in care, fiecare dintre noi trece printr-o serie de schimbari emotionale, corporale si relationale. Si, cum in cazul tau, perioada anilor de liceu se apropie de final, e de la sine inteles ca vei dori sa te bucuri cat mai intens si frumos cu putinta de ultima seara alaturi de colegii si profesorii tai.

Daca ar fi sa intrebam cateva eleve de liceu, cum ar trebui sa arate rochia perfecta pentru banchet, cu siguranta multe dintre raspunsurile lor vor avea un numitor comun: unica, eleganta si care sa fure privirile. Ce model? Scurta sau lunga? Dantela sau tul? Aceste detalii le stie numai fiecare dintre voi, cele care va pregatiti intocmai de banchetul vietii voastre si care ati probat suficiente modele de rochii pentru banchet, astfel incat sa stiti s-o alegeti cu incredere pe acea si renumita ‘UNA’.

Si, in cazul in care urasti oboseala picioarelor si forfota din marile magazine atunci cand mergi la cumparat o rochie, speciala in cazul tau, te poti interesa mult mai usor si comod la magazinele online care iti pun la dispozitie pagini intregi de modele de rochii scurte pentru banchet. Mai mult, nu te va stresa nici un consultant in vanzari, ci vei gasi singurica ghidul de marimi care te va indruma in alegerea marimii potrivite pentru tine.

Gandindu-ma la emotiile primului dans (posibil pe melodiile ‘Ani de liceu’ sau ‘Poveste de mai’) din aceasta seara, precum si la ideea de a fi deosebita in limitele impuse totusi de varsta ta, am cules cu grija 7 modele de rochii scurte pentru banchet, special create pentru adolescentele ce vor sa se simta comfortabil si totusi sa paseasca pe covorul rosu intr-o tinuta de neuitat.

Negrul e tot negru si nimic nu se potriveste mai bine pentru o petrecere de seara ca o rochie neagra. In forma clos, accentuandu-ti talia, culoarea neagra e inveselita in zona decolteului de mici floricele colorate care dau o tenta jucausa rochiei. Acesta e unul dintre modelele cel mai solicitat de tinere din toate exemplele de rochii scurte pentru banchet.

Cu un design ce urmareste armonios linia corpului, aceasta rochie midi de culoare somon iti ofera delicatetea si eleganta de care ai nevoie in seara de banchet.

Cu aceasta rochie de culoare bordo si un decolteu format din doua cupe, iti vei transforma aparitia la banchet intr-una senzuala si romantica. Stai linistita, croiala jucausa in clos, te va sustine sa fii prezenta toata seara pe ringul de dans. Acest exemplu de rochie este singura senzuala din cele 7 modele de rochii scurte pentru banchet.

La un eveniment special se cade sa porti o rochie speciala cum este acest model de rochie in tonuri verzi si inseratii discrete de paiete sclipitoare. Ia-ti atitudinea cu tine caci nu vei fi ferita de privirile admirative ale colegilor tai.

Rochie albastra cu decupaje laterale

Anul acesta sunt la mare cautare decupajele in tinutele de seara, asemeni acestei rochii albastre ce lasa sa iasa la iveala pielea din jurul taliei prin taieturi asimetrice. Daca iti doresti un look sofisticat la banchet, atunci alege aceasta rochie vibranta si feminina.

Deosebit de feminina si o aparitie exceptionala, aceasta rochie din dantela somon este o alegere inspirata pentru evenimentul special din viata ta si anume, banchetul. Culoarea dulcica vine in completarea formei conice a rochiei si impreuna iti creeaza o imagine suava si distincta, asemenea unui boboc de trandafir.

Acest model de rochie din dantela gri cu tonuri de argintiu te va transforma intr-o adevarata bijuterie in seara de banchet si iti va oferi un farmec ce nu va ramane neobservat de ceilalti. Urmarind usor liniile corpului, iti pune in evidenta silueta si te va transforma intr-o aparitie eleganta si splendida.

Va fi vreuna dintre acestea, rochia ta de banchet? Nu te lasa pe ultimul moment si alege-o din timp, astfel incat sa nu lasi nimic sa-ti strice acest moment de care iti vei aminti cu placere toata viata!