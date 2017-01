6 modele de colanti pentru iarna

Pe timpul sezonului rece cand temperaturile sunt destul de scazute, ideea de a iesi din casa e destul de aventuroasa avand in vedere ca nu stim cu ce sa ne imbracam pentru a ne simti comfortabile si a ne tine si de cald. Categoric spunem nu la fuste, nu la blugii skinny si la sacouri, si apelam la jachetele cu straturi de vatelina si in partea de jos la o pereche de colanti pentru iarna care ne ofera libertate in miscari si sunt foarte caldurosi.

Colantii au devenit un element cheie in moda si de la an la an devin tot mai raspanditi din cauza versatilitatii lor de a fi purtati: fie la sala, pe bicicleta, ca pijamale, pentru stat in casa sau sub pantalonii obisnuiti sau cu fuste si rochii. Nu numai ca sunt destul de ieftini ca pret, dar sunt punctati cu nota 10+ pentru comfort.

E o vorba din popor ‘ fii cu bagare de seama cum iesi din casa ‘ ce se aplica mai ales in randul femeilor, ele fiind mai atente la imaginea lor, iar cand imbracam o pereche de colanti trebuie sa fim atente sa nu fie din aceea transparenti care lasa la vedere lenjeria intima si mai ales daca suntem un pic mai plinute, e musai sa fim cu bagare de seama ca sa nu ne transformam picioarele in niste crenvusti stransi intr-un ciorap.

Desigur multe femei cred ca acesti colanti pentru iarna nu sunt pantaloni, ceea ce e perfect adevarat deorece nu vom merge la birou sau la o invitatie la masa imbracate cu colanti, dar atunci cand dam o fuga pe la piata, luam copiii de la scoala sau mergem sa platim facturile, de ce nu?

Nu stiu cat de folositori ti-ar putea fi acum pe timp de iarna acei colanti din vara trecuta, pe care bineinteles ii poti purta la sala, insa nu si afara, deoarece nu sunt captusiti cu lana sau fleece si sunt pic cam colorati sau au talia prea joasa. Colantii pentru iarna sunt in general de culori mai inchise, cu printuri sau fara, realizati din materiale calduroase si au captuseala. Daca iti iei acum o pereche de colanti pentru iarna, fii sigura ca si la anul ei inca vor fi in top, asadar e o achizitie pe termen lung.

Nu lasa sa treaca iarna fara sa imbraci o pereche de colanti pentru iarna achizitionati conform stilului tau; am rasfoit cateva magazine si am asezat pentru tine sase optiuni care cu siguranta te vor incanta si iti vor tine de cald:

Colanti negri din bumbac

Colanti de iarna de culoarea neagra la un pret deosebit de convenabil si de calitate ireprosabila: caldurosi si elastici ceea ce inseamna ca sunt comfortabili, nu devin iritabili si sunt de culoare inchisa rezistenta la oricate spalari vei avea. Asta inseamna calitate!

Colanti negri cu print discret

Stim ca negrul e culoarea preferata la colanti pentru iarna, insa daca este atasat un print discret devin si mai atragatori. Exact ca acest model de colanti ce sunt deosebit de lejeri si au pe picior un model floral din paiete si un model colorat in talie. Sa aducem un pic de culoare anotimpului rece!

Colanti cu model geometric

Aceasta pereche de colanti au un model geometric alb-negru, sunt super comfortabili si sunt ideali pentru zilele cu multe grade in minus. Esti feminina si te simti libera in miscari!

Colanti negri cu fasii laterale din piele

Acest model de colanti sunt intr-adevar altceva, devin mult mai casual si sexy prin inseratia laterala de piele ecologica. Au o textura netransparenta care te lasa sa-i porti cu o bluza mai scurta, talia inalta, material bumbac in amestec cu elastan. Daca esti in cautare de colanti pentru petrecere, aceasta este alegerea perfecta!

Colanti gri cu imprimeu text

Firea ta sportiva nu iti da astampar nici in sezonul rece si planuiesti cat de curand o alergare in parc? Acesti colanti cu imprimeu text pe un picior iti completeaza perfect stilul sportiv si te ajuta sa ramai in acelasi timp si feminina. Nu lasa frigul sa-ti schimbe programul, ci adopta indemnul de pe colanti ‘To the Max’ si iesi din casa!

Colanti cu imprimeu floral

Acesti colanti sunt deosebit de eleganti prin imprimeurile florale pe care le prezinta, sunt elastici si caldurosi, ideali pentru calatorie sau o zi mai deosebita in care vrei sa te prezinti altfel. Daca crezi ca sunt prea subtiri pentru tine, ii poti purta cu o tunica sau un cardigan lung din lana. Realizati din bumbac in mare parte, au o textura care lasa corpul sa respire putand fi purtati pentru intreaga zi. Sunt atat de diferiti incat nu ai cum sa nu-i indragesti!

Ai vazut mai sus cele 6 modele de colanti pentru iarna. Tie ce model ti-a placut cel mai mult?