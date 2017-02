Esti indragostit? Stiu ca e o intrebare puerila, auzita mai ales printre chicotelile adolescentine cu fluturi in stomac si rusinea in obraji. Desigur ca fiecare dintre noi e un indragostit si dragostea este poate cel mai frumos lucru care ni se poate intampla vreodata.

Inca putin si ne bate la usa luna februarie, denumita si luna iubirii (caci avem odata Ziua Indragostitilor si apoi romanescul Dragobete) care ne umple vitrinele magazinelor cu inimioare si cupidoni rosiatici numai buni in a ne aminti ca iubirea e pretutindeni.

Ziua Indragostitilor a devenit in viziunea unora dintre noi, o sarbatoare siropoasa cu consumatori dornici de afirmare ce vor sa cumpare bomboane scumpe, cadouri fanteziste si vacante luxuriante, insa per final, nu banii sunt intotdeauna ceea ce conteaza. Desigur, cei mai consevatori vor spune ca nu e nevoie de o anumita zi pentru a ne celebra iubirea, insa daca tot exista de ce sa nu ne simtim speciali si in aceste zile? Uneori nu e nevoie de mult pentru a ne demonstra afectiunea fata de persoana iubita, un fir de trandafir (floarea zeitei Dragostei, Venus) e menit sa aduca zambetul pe fata oricarei fete sau si mai simplu decat o floare, ar fi un biletel scris de mana cu ‘Te iubesc’. Cina romantica sau sampanie sunt alte doua modalitati de a sarbatori Ziua Indragostitilor atunci cand vrem cu totul altceva. In randul celor mai tineri inca se mai practica trimiterea de cadouri sau felicitari anonime fata de cineva pentru a ne exprima sentimentele ascunse.

Daca in acest an doresti o alta idee de cadou pentru ea, iata mai jos cateva idei inspirationale potrivite de Ziua Indragostitilor sau Dragobete:

Surprinde-ti iubita de Ziua Indragostitilor punandu-i dupa gat acest colier placat cu aur si piatra decorativa. Stralucirea din ochii ei e mai importanta decat orice, iar daca stii ca iubeste aurul acest colier e perfect pentru buzunarul tau si pentru fericirea ei.

Un cadou ideal pentru amandoi, bratara infinit cu ‘Tu&Eu’ va simboliza iubirea purtata zilnic atat in suflete cat si la mana voastra.

Vrei sa-ti duci iubita in club de Ziua Indragostitilor? Cumpara-i aceasta bluza alba din bumbac cu inima sclipitoare in mijloc ideala pentru o adevarata fashionista care e intotdeauna in ton cu tematica zilei.

Ce frumos e cand iti inchei fiecare zi agitata citind seara la culcare cateva pagini dintr-o carte care iti ridica moralul si te face sa vezi viata cu altfel de ochi. O astfel de lectura care te face sa uiti de trecerea timpului o gasesti in volumele cartii ‘Fluturi’ de Irina Binder.

Apa de toaleta Cacharel ‘Amor Amor’

Sarbatoreste Ziua Indragostitilor in acest an cu arome floral-fructate pasionale si impulsive menite sa aduca un omagiu dragostei redescoperite.

Esti un romantic pana la final…si adori cand partenera ta devine atragatoare si pasionala intr-o camasa de noapte scurta din material satinat. Simplu si cu efect!