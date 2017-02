O relație nouă? 5 greșeli pe care trebuie să le eviți în dragoste!

Îți dorești o relație, vrei să iubești și să fii iubită. Vrei să intri în rândul lumii, să trăiești o poveste de dragoste nemaipomenită cu un bărbat pe care să-l completezi și care să fie jumătatea sufletului tău. Ei bine, acest bărbat există, dar trebuie să știi să-l alegi și mai mult decât atât, trebuie să-ți înfrânzi disperarea pe care o simți din cauza singurătății. Singuratatea nu e usoara pentru nimeni si de obicei are legatura cu modul in care te simti fizic si mental. A te simti deprimat si singur nu poate avea decat o intorsatura negativa asupra vietii tale si cel mai bine ar fi sa privesti aceasta etapa de singuratate ca un moment de tranzitie in care sa-ti pui gandurile in ordine.

Nimic greșit până acum, nu-i așa?! Însă, spune-mi cât de disperată ești ca să-ți spun care sunt cele 5 greșeli foarte frecvente pe care le faci atunci când îți dorești o relație cu disperare.

Cele 5 greșeli pe care trebuie să le eviți în dragoste sunt:

Nu lăsa atracția să te înnebunească. Apare câte un bărbat în viața ta pe care simți că îl placi nebunește. Te îndrăgostești pe loc și simți că el este alesul. Adevărul este, însă, altul. Ceea ce simți este o reacție pur hormonală. Creierul tău este invadat de hormonii „îndrăgostirii” și astfel ajungi să crezi că omul acela este special. Timpul trece, dai piept cu tot felul de neplăceri și îți dai seama că bărbatul acela nu este așa cum credeai tu. El era de la bun început așa, numai că tu erai influențată de cocktail-ul de hormoni care îți stăpâneau rațiunea. Limpezește-ți mintea! Nu nega neplăcerile. Mai sus am spus că imediat după dragostea nebunească ajungi să dai piept cu neplăcerile. Sfatul meu este să nu ignori acele lucruri deranjante din relație. Încearcă să le rezolvi, să discuți cu partenerul tău. Însă dacă nimic nu se schimbă, de ce ai mai stărui în relație?! Dacă omul de lângă tine nu este așa cum credeai și nu se poartă așa cum meriți, nu spera la minuni. Să nu crezi că se va schimba într-o zi. Un om care iubește, nu repetă mereu aceleași greșeli care te fac suferi. La început este posibil să negi ceea ce nu-ți place. O să treci multe cu vederea. Și unde ajungi? Ajungi să suferi. Dacă o relație nu funcționează corect, mai bine o abandonezi la timp decât să te sacrifici doar de dragul de a avea o relație. Nu te sacrifica! Nu spera la minuni. Dacă îți alegi un partener pe care crezi că îl poți schimba, să știi că îți pierzi vremea. Oamenii nu se schimbă pentru că așa vor alți oameni. Niciun om nu se schimbă fundamental. Eventual evoluăm sau involuăm, însă nimeni nu se schimbă complet. Ar putea cel mult să-și înfrâneze acele porniri și defecte care nu-ți plac, însă… ar fi mult prea chinuitor pentru el, mai ales dacă nu-și dorește cu adevărat să se schimbe. În astfel de situații nu faci altceva decât să-ți complici existența. Vei trăi un stil de viață dificil și sufocant. De ce să te chinui atât?! Meriți mult Nu fi pasivă. Să nu crezi că dacă îi treci cu vederea greșelile o să rezolvi ceva. Dacă eviți neînțelegerile și problemele, asta nu înseamnă că se vor rezolva de la sine. Și dacă îi faci pe plac în orice, nu îți garantează nimeni că o să-l păstrezi lângă tine. Ba din contră, dacă nu ripostezi și toate răspunsurile tale devin: „da, e ok, e în regulă, accept”, își va pierde respectul pentru tine. Dacă ești dispusă să accepți orice, înseamnă că se poate purta oricât de urât. Și-atunci el ce-o să creadă… fie că sentimentele tale nu sunt tocmai reale, fie că sentimentele tale nu valorează nici doi lei. Prin urmare, se pierde orice posibilitate de a avea o relație frumoasă cu acel bărbat. Să nu crezi că permisivitatea câștigă iubirea vreunui bărbat. Deloc! Nu te lăsa influențată de sindromul „am nevoie de tine”. Fie că el are nevoie de tine sau tu ai nevoie de el, aceea nu este iubire. Tot ce poți să obții este o relație de tranziție, de scurtă durată. Îl vindeci de trecut și îl pregătești pentru viitor sau te vindeci de metehnele trecutului ca să primești frumusețea viitorului cu un alt bărbat. Trebuie să găsești un bărbat care vrea să fie cu tine, nu care are nevoie de tine. Dacă te mulțumești cu „am nevoie de tine”, ai toate șansele să devii o victimă și crede-mă, nu vrei să fii lăsată după ce l-ai „vindecat” de toate tristețele, nevrozele și supărările care îl făceau să aibă nevoie de tine. Meriți un bărbat complet.

Așadar, evită aceste 5 greșeli și poate de acum încolo o să ai relații mai sănătoase, mai lungi și mai fericite! Nu este ușor, dar trebuie să te stăpânești și să nu mai lași speranța să facă ce vrea din tine!