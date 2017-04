10 minciuni deslusite despre diete

Autorii de regimuri promit marea cu sarea si fac tot felul de recomandari „stiintifice”. Iata care sunt „miturile” dietelor si cum stau lucrurile de fapt.

Batalia cu greutatea este, pentru multe femei, una fara sfarsit. Pe cat de usor se asaza kilogramele pe solduri (si in alte parti), pe atat este de greu sa le dai jos. Nu-i nici o mirare deci ca suntem intr-o continua cautare dupa sfaturi si ajutor in urmarea unor diete potrivite pentru noi. Atentie insa! Cine doreste un succes de durata si vrea sa ramana si sanatos, trebuie intai sa-si schimbe regimul alimentar si in al doilea rand sa fie in cunostinta de cauza. Asta pentru ca sa nu fie victima celor mai mari minciuni ce apar cand e vorba de diete.

Iata doar cateva:

Proteinele slabesc. Fals! Proteinele sunt materiale de constructie pentru muschi, oase si organe. Acest lucru nu inseamna insa ca o portie in plus de proteine garanteaza muschi de atlet sau ca grasimea din corp se va topi.

Caloriile negative sunt secretul unei cure fara probleme. O asemenea inventie ar face sa rada pana si pe cel mai sobru nutritionist. Fiindca alimentele pentru care organismul sa consume mai multe calorii decat produc (asa-numitele „calorii negative”) pur si simplu nu exista.

Enzimele ard grasimile. Mananci tone de ananas si talia se subtiaza de la sine. Ce frumos ar fi, dar nu functioneaza. E adevarat ca fructele exotice, cum ar fi ananasul sau papaya, contin multe enzime, dar rolul acestora este sa ajute la digerarea proteinelor si nu fac sa dispara „pernitele”.

Numai grasimea ingrasa. Iarasi nu! Este adevarat ca grasimile reprezinta cel mai aprig dintre inamicii siluetei si contin de doua ori mai multe calorii pe gram decat proteinele sau hidratii de carbon. Dar tot ceea ce este prea mult ingrasa – chiar si crochetele de orez fara pic de grasime.

Grasii mananca mai mult ca slabii. Nu neaparat! Studiile au scos in evidenta ca in medie grasii mananca mai putin decat persoanele slabe. Motivele pentru arderile defectuoase sunt hormonii, mostenirea genetica dar, mai ales, prea multe cure de slabire dure care deregleaza metabolismul.

Greutatea ideala este cea din tabele. Sa fim seriosi! Aceste cifre orientative au fost stabilite in anii ’50 de catre o societate de asigurari pe baza unor date de la clienti. Azi se stie ca greutatea ideala este cea cu care te simti bine si nu niste norme stabilite artificial.

Vitaminele stimuleaza metabolismul grasimilor. Aiurea! Printre altele, vitaminele au grija de o ardere corecta a grasimilor. Dar nu au nici o legatura cu disparitia grasimii din organism.

Regimurile disociate slabesc fara sa mai numeri caloriile. Gresit! Organismul e perfect capabil sa digere simultan si proteine si hidrati de carbon – de altfel in multe alimente acestea se gasesc impreuna.

Kilogramele dispar prin economia de calorii si nu prin simpla disociere. Alimentatia sanatoasa este cea mai buna cale. Nu sanatoasa, ci potrivita! Cine reduce cantitatea de grasimi si mananca produse bogate in substante de balast sau foarte hranitoare, ca fructe sau legume, nu trebuie sa se chinuie cu portii minuscule.

Disciplina este cea mai importanta intr-o cura de slabire. Din fericire, nu! Caci cel mai bun si mai sigur drum e sa iti schimbi regimul alimentar cu pasi mici si progresivi si sa planifici si mici „pacate”. E mult mai simplu decat sa te schimbi radical. Fii atenta cand alegi regimul!

Un lucru e sigur: regimul de slabire ideal, care sa satisfaca pe toata lumea si care sa dea si rezultate rapide si spectaculoase nu exista. Exista diete care functioneaza pentru unii si pentru altii nu.

De aceea, cand te hotarasti sa slabesti si nu stii ce cura sa alegi, ar fi bine sa tii cont de urmatoarele sfaturi: dieta pe care o alegi trebuie sa se potriveasca cu ritmul tau de viata si de munca. Nu merita sa iti schimbi tot programul pentru cateva kiograme in minus. Nu e cazul sa-ti creezi singura complicatii incercand sa prepari toate felurile recomandate de nutritionist. Alege un regim variat. Daca e prea monoton, s-ar putea sa te plictisesti rapid. Evita interdictiile drastice. Alimentele recomandate sa contina suficienti hidrati de carbon si putine grasimi.

Gandeste-te bine inainte sa incepi o cura de slabire si nu uita ca unele cure se intind pe perioade lungi de timp.

Ce cura de slabire a functionat in cazul tau? Te-ai izbit de multe ‘minciuni’ in cautarea dietei ideale?